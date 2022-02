Így él most a 90-es évek csodagyereke, Szász Marci

Megvolt az esélye, hogy Nobel-díjas legyen, de annak is, hogy eltűnjön a süllyesztőben az iszonyúan intelligens Szász Marcinak, de végül a kettő között, valamelyest a normális élethez közelít ma.

34 éves és inkább nevezhetjük Mártonnak, mint Marcinak, ám egy ország ismerte meg ezen a néven, amikor Friderikusz Sándor bemutatta a fiút, akinek öt évesen 195-ös volt az IQ-ja, ekkor már tudott írni és olvasni, utóbbit két hét alatt tanulta meg. 97-ben ugyan még nem volt tízéves, de két évvel meghaladva a kortársait, a hatodik osztályba járt egy nyolcosztályos gimnáziumban Miskolcon.

25 évvel később ismét Friderikusznál vendégeskedett, és mint kiderült, azért hallunk róla keveset, mert úgy gondolja: „a koncepció nélküli szereplésnek nincs semmi értelme”.

Az évek alatt megismerte a csodagyereknek titulálás minden árnyoldalát. Fotó: Friderikusz Podcast

Felnőttként egyébként jókat kacagott saját magán, a Friderikusz Podcastban ugyanis Sándor nem volt rest szembesíteni gyerekkori önmagával.

Elmondta, 16 éves kora óta dolgozik informatikai projekteken, startupoktól kezdve multikon át technológiai fejlesztésekkel foglalkozó cégeknél is megfordult, mostanra 10-12 munkahely van mögötte. Marci, mint kiderült, a miskolci egyetemet négy év után inkább otthagyta, és főállásban kezdett el dolgozni. A felsőoktatási intézményben az oktatókkal is meggyűlt a baja, volt, akinek az volt a célja - és ezt hangoztatta is -, hogy fogást találjon a fiún.

"Huszonéves koromban kezdtem el felfogni azt, mi is igazán az összefüggés az interjúk és az emberek hozzám való viszonyulása között: miért néznek rám az évfolyamtársaim olyan szemmel, amilyennel. Másrészt az első szárnypróbálgatásaimkor és az első munkahelyeimen tapasztaltam meg istenigazán az elvárásokat, amik a csodagyereknek szóltak. Nem elég az, hogy szállítasz eredményeket a saját tempódban, mert azt gondolják, majd a puszta aurád megoldja a szituációt” - mesélte.

Sokáig azt gondolta, meg kell felelnie annak az elvárásnak, hogy valami nagyot tegyen le az asztalra. Ám ma már elégedett azzal, ami a mostani élete, nem vágyik óriási hírnévre, sem elismerésre. Elárulta azt is, hogy ő már évekkel korábban megálmodta a mai Netflix alap gondolatát, de mindenhonnan elhajtották.

Gyerekként csak vágyott barátokra, felnőttként lettek is neki, illetve tíz éve van barátnője, de a házasságot nem tartja fontosnak, gyereket pedig nem szeretne. Arról is beszélt Friderikusznak, hogy mivel foglalkozik, és miből él: DevOps-mérnök, ami hétköznapibb nyelven azt jelenti, informatikai üzemeltetésautomatizálási szakember.

A hobbija az autószerelés, amibe képes napokra belefeledkezni, elmondása szerint örülhet, hogy barátnője már egy évtizede szemet huny efelett, ugyanis rengeteg pénzt költ rá.