Sokkoló részletek a csepregi gyerekgyilkosságról: Kistestvére végignézhette a tragédiát

Mint arról korábban lapunk is beszámolt: egy két és fél éves gyermek holttestét találták meg kedden reggel Csepregen. A Bartók Béla utcai családi házban egy ötgyermekes család él. A mai napon az apa volt otthon a két kisebb gyermekkel, három gyermek az óvodában volt. A vaol azt írja: azt nem tudni, hogy a tragédia idején az édesanya hol tartózkodott. A lap információi szerint az utca jelenleg is le van zárva, a helyszíni szemle jelenleg is folyamatban van, emellett orvosszakértő érkezik a helyszínre, hogy megállapítsa a halál okát.

Fotó: Horváth Balázs / VAOL

Fotó: Horváth Balázs / VAOL

Meg nem erősített információk szerint

az áldozat egy kisfiú volt, testén külsérelmi nyomok voltak láthatók.

Mint írják, az eset során a házban volt az ötgyermekes család legkisebb gyermeke is. A 7-8 hónapos fiút a bűnügyi helyszínelés közben vitték el a helyszínről.

Fotó: Horváth Balázs / VAOL

A lap úgy tudja, a csepregi házban holtan talált 2,5 éves kisgyermek apja önkezével akart véget vetni életének. Hivatalos források által meg nem erősített információk szerint az apa az öngyilkossági kísérletet túlélte, a mentők kórházba vitték.