Csanádalberti: Padlógázzal csapódott be az autó, még a villanyoszlop is kigyulladt

Rohantak a mentők és a tűzoltók is hétfő délután egy baleset helyszínére Csanádalbertihez, ahol is egy autó olyan erővel hajtott bele egy villanyoszlopba, hogy az kidőlt, majd ki is gyulladt. A Csongrád-Csanád vármegyei településen hatalmas volt a felbolydulás: a sofőrt úgy kellett kivágni a roncsokból, majd pedig életveszélyes sérülései miatt mentőhelikopterrel vitték kórházba. Jelenleg még nem tudni, mi vezetett pontosan a balesethez.

Súlyos baleset történt Csanádalbertin Fotó: TV2

A helyszínre a mezőkovácsi és a tótkomlósi tűzoltók is kivonultak. Ők vágták ki a sofőrt a jármű roncsaiból. Ezt követően már a helyszínen életmentő beavatkozásokra volt szükség – derült ki a Tények riportjából.

Nézd meg a videót is a Csanádalbertin történt esetről: