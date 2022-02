Felesége is vállalja a veszélyt a hívei mellett maradó görögkatolikus papnak

Egy a határ közelében élő görögkatolikus pap a Borsnak csütörtök délelőtt nyilatkozott. Kérte, a nevét ne írjuk le, mert nem lehet tudni, milyen idők következnek Ukrajnában, ő pedig nem szeretné veszélyeztetni sem magát, sem a családját.

A régióban érezhető a pánik, de egyelőre minden rendben van – mondta Isten szolgája. Hozzátette: délutánra szent liturgiát terveznek, este 8 órakor pedig imaláncot indítanak a békéért.

– Az én feladatom a hívek megnyugtatása. Sokan kérnek tőlem lelki támogatást. A napokban dől el, hogyan alakul a helyzet. Mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy sok az álhír, mely felesleges félelmet kelt az emberekben. Természetesen figyelni kell a fejleményeket – világított rá az egyházi személy, aki sok magyarral ellentétben nem tervezi, hogy elmeneküljön Kárpátaljáról.

– Az itt maradó híveket kell támogatnom, hiszen az elkövetkező időszakban különösen fontos lesz a lelki segítségnyújtás – szögezte le a pap.

– Pappá szentelésem előtt megnősültem. Három gyermekünk született. Nemrég ebédeltünk, a családdal nem sokára imádkozni fogunk. A gyerekek egyébként még picik, ők nem sokat értenek a helyzetből. 7, 9 és 12 évesek. Lövöldözést csak televízióban láttak, és nem szeretnénk, hogy ezt a valóságban is megtapasztalják. Ha ez mégis bekövetkezik, nekem is megfelelően kell majd a helyzetet kezelnem – fogalmazott az áldozópap, aki kifejezetten hálás a feleségének, hiszen az életformáját neki is vállalnia kellett.

– Az évek során vált minden egyre tudatosabbá. Tudtuk, hogy a helyzet folyamatosan változhat, és a veszély is bármikor bekövetkezhet. Kitart velem együtt – fejezte be a lelkész.

Ugyancsak a neve elhallgatását kérte egy rokkantnyugdíjas asszony.

– Néhány napig itthon maradok, aztán kitalálom, mi lesz. A férjem és a fiam is Csehországban dolgozik. Ők most nyilván nem jönnek haza, nehogy behívják őket katonának. Valószínűleg én megyek hozzájuk, amíg helyre nem áll a béke.