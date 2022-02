Ez történt az ukrán-orosz háború negyedik napján

368 ezer menekült

Az ENSZ menekültügyi főbiztosa szerint vasárnap délutánig 368 ezer ember menekült el Ukrajnából. Ez a szomszédos országokból szolgáltatott adatok alapján derült ki. Összességében 4 millióra becsülik azok számát, akik a háború elől menekülve elhagyják Ukrajnát. Az ENSZ szerint a legtöbben Lengyelországba mennek, csak szombaton 45 ezer menekült érkezett hozzájuk, Magyarországra csütörtök óta 62 ezren érkeztek.

Rendkívüli ülés

A hét vezető demokratikus gazdasági hatalom (G7) külügyminiszterei vasárnap online rendkívüli ülésre gyűlnek össze az ukrajnai konfliktus miatt. Ezt Yoshimasa Hayashi japán külügyminiszter jelentette be az NHK japán televíziós csatornán. Az államcsoportot jelenleg Németország vezeti. További tagok az USA, Kanada, Nagy-Britannia, Franciaország és Olaszország.

Olajfinomítót ért találat

Médiaértesülések szerint a Kijevtől délre fekvő Wassylkiv külvárosában egy olajfinomítót orosz rakétacsapás ért, ezért óriási lángokkal kigyulladt. A tűz Kijevből még órákkal később is látható volt. Az ukrán közmédia felhívta az emberek figyelmét, hogy csukják be ablakaikat, mert mérgező gázok kerülhettek a levegőbe. Halálos áldozatról nem érkezett hír. Tartálykocsikkal mentették a dízelt és a gázolajat, állítólag 23 járművet sikerült megtölteniük. Az üzemeltető olajtársaság azt közölte, hogy ezzel az üzemanyaggal képesek lesznek a Kijevet védő ukrán hadsereget ellátni.

Gázvezetéket ért találat

Vasárnap hajnalban egy orosz támadás után felrobbant egy gázvezeték, ami után gombaszerű gázfelhő szállt fel. Az nem derült ki, hogy melyik vezetéknél történt a detonáció, és hogy ez Ukrajna bármelyik területének ellátását befolyásolhatja-e. Az európaiak gázellátása zavartalan – áll a Gazprom vasárnapi közleményében.

Műholdakkal segítenek

Az amerikai milliárdos, a Tesla alapítója, Elon Musk Ukrajna zavartalan internet-, telefon- televíziószolgáltatását a Starlink nevű műholdjával segíti – ezt Musk a Twitterén jelentette be.

Fegyvereket adnak

Az USA 350 millió dollár értékben ad fegyvereket Ukrajnának. Németország kancellára szombaton jelentette be, hogy 1000 páncéltörő fegyvert és 500 Stinger légvédelmi rakétát szállítanak Ukrajnába. A holland kormány szombaton közölte, hogy kétszáz Stinger rakétát is ad Ukrajnának, és 400, német gyártmányú páncéltörő fegyvert exportál nekik. Franciaország védelmi katonai eszközök és üzemanyag küldésével megerősíti az Ukrajnának nyújtott támogatást. A cseh kormány gépkarabélyokat, géppuskákat, speciális puskákat és pisztolyokat, illetve hozzájuk való lőszert ad az ukránoknak. Görögország is hadi segítséget nyújt Ukrajnának, a fegyvereket vasárnap szállították Lengyelországba a görög légierő két C-130-as szállító repülőgépével. A fegyverszállítások uniós támogatásáról tárgyalást hívtak össze a tagállamok képviselőivel.

Blokkolják a légteret

A nap folyamán számos uniós ország bejelentette, lezárja légterét az orosz repülőgépek elől, Finnország, Észtország, Litvánia, Lettország, Lengyelország, Csehország, Németország, Dánia, Belgium, Szlovákia, Olaszország, Románia, Bulgária, Nagy-Britannia, Írország, Ausztia lezárta légterét az orosz gépek elől. Az EU most azt is fontolgatja, hogy blokkolja a kikötőket az Oroszországból érkező hajók számára. A balti államok közben támogatják Ukrajna felvételi kérelmét az EU-ba.

Harkivot visszavették

Ukrajna második legnagyobb városa, Harkiv teljes mértékben Ukrajna ellenőrzése alatt áll – közölte Oleh Szinegubov, a régió kormányzója.

Kijev fenntartja a védelmet

Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint a főváros védelmét fenntartják. „Nincsenek orosz csapatok a fővárosban” – mondta Klicsko a Telegramon. A „szabotőröket” felkutatják és hatástalanítják. Közben Kijev lakónegyedében robbantásokról számoltak be. Hét autó megsemmisült, a szomszédos, 16 emeletes sokemeletes épület ablakai pedig betörtek. Egyelőre nem lehet tudni, hogy ki állt a támadások mögött. Az ukrán hatóságok folyamatos harcokról számolnak be Kijev térségében. Már 20 kilométerre vannak az oroszok a várostól.

Tárgyalna Ukrajna

A fehéroroszországi orosz delegáció vezetője, Vlagyimir Medinszki vasárnap 15:00-ig adott ultimátomot az ukrán elnöknek a tárgyalás belegyezésébe. Nem sokkal a határidő lejárta előtt Zelenkszi elnök hivatala bejelentette: Ukrajna kész delegációt küldeni a fehérorosz határra, hogy tárgyaljon egy oroszokkal. Lukasenko, fehérorosz elnök magára vállalta a hazájában állomásozó repülőgépek, helikopterek és rakéták letiltását az ukrán delegáció érkezése idején.

Nukleáris fenyegetés

Putyin orosz elnök a legfelsőbb tisztségviselőivel tartott megbeszélésen kijelentette: a vezető NATO-hatalmak „agresszív kijelentéseket tettek”, és hogy a Nyugat szigorú pénzügyi szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben. Putyin ezért utasítja az orosz védelmi minisztert és a katonai vezérkari főnököt, hogy helyezzék a nukleáris erőket a „harchasználat speciális rezsimjébe”.

USA megvédené magát

Az amerikai kormány kijelentette: Oroszországot soha nem fenyegette a NATO. Putyin jelenlegi fenyegetése egy mintát követ – mondta Jen Psaki, a washingtoni elnöki hivatal szóvivője. Putyin olyan veszélyeket konstruál, amelyek nem léteznek, hogy igazolják az orosz agressziót. – Ezt ellensúlyozni fogjuk – mondja Psaki. – Képesek vagyunk megvédeni magunkat.

Nyomulnak az oroszok

Sajtóértesülések szerint az orosz csapatok egyre inkább sarokba szorítják Kijevet. Orosz katonai járművekből álló nagy konvoj halad dél felől az ukrán főváros felé – közölte Vadim Denisenko ukrán belügyminiszter tanácsadója. Ukrán források szerint heves harcok dúltak egy vaszilkivi repülőtérért. Ukrajnából származó információk szerint az ukrán hadsereg visszaverte a súlyos támadásokat Hostomelben és Irpinben. Több orosz harckocsit megsemmisítettek a Kijevtől keletre fekvő Prilukijban. Bucha kisvárosában a felvételeken sok megsemmisült tank látható. Ellenőrzött videó is készült arról, hogy katonai járművek házakra lőttek, károkat okozva.

4300 orosz katona halt meg

Az ukrán védelmi minisztérium közölte, hogy becslésük szerint az invázió kezdete óta 4300 orosz katonát öltek meg.