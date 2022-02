Elfajult a falunap Baranya megyében, nagy erőkkel vonult ki a rendőrség

Óriási balhét csapott egy társaság egy falunapon Szigetvár környékén.

Az önkormányzati épület udvarán tartott mulatságon estek egymásnak többen, volt, aki falécekkel ment neki másoknak.

Úgy tudni, az egyik ittas férfi felment a színpadra táncolni, majd testvére és egy másik férfi szólt neki, hogy jöjjön le, amire válaszul be is húzott egyet testvérének a táncos lábú. Ekkor még szét tudták választani a veszekedőket, később azonban nem sikerült, és mások is nekiestek.

Lökdösődés, majd verekedés alakult ki, amibe mások is bekapcsolódtak, köztük az egyik verekedő házaspár kiskorú gyermeke is. Többen falécekkel ütötték egymást. A verekedésnek a rendőrök érkezése vetett véget.

A 2020 szeptemberében történt csoportos bunyóról felvétel is készült.

A Szigetvári Járási Ügyészség most csoportosan, felfegyverkezve, nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság és könnyű testi sértés miatt emelt vádat egy nő és hat férfi ellen. A többszörösen minősülő garázdaság büntetési tétele három évig terjedő szabadságvesztés – írta az Ügyészség.