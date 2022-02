Ekkor törölhetik el Magyarországon is a kötelező maszkviselést?

Rusvai professzor arra számít, hogy egyre alacsonyabb esetszámmal, de májusig kitart majd a vírus.

Látható az is, hogy az európai országok túlnyomó többsége is lazít. Várható, hogy a még érvényben levő korlátozó intézkedéseket is feloldják majd Európában, nyilván nálunk is ez történik majd – fogalmazott a Metropolnak az egészségügyi szakember.

Kiemelte: „Aki oltást kapott, de nem esett át a fertőzésen, annak nincs még nyálkahártya-, csak antitestes és sejtes immunitása. A nyálkahártya-immunitást csak a fertőzés átvészelése adja meg, és ezt pluszban kapják az oltottak. Az oltatlanok viszont, még ha kevésbé kórokozóképes is a vírus, komolyabb tünetekre számíthatnak! Sajnos elképzelhető, hogy akár lélegeztetőgépre is kerülhetnek!”