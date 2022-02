Dömötör Csaba: A béke a legfontosabb magyar érdek

A baloldali vezetők fegyvert szállítanának Ukrajnának és magyar katonákat küldenének a hadszíntérre. A Városházára felvonták az ukrán zászlót is - írta legújabb bejegyzésében Dömötör Csaba.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint ebben a helyzetben a magyar zászlót kell a legmagasabbra húzni. Történelmi tapasztalataink is azt mondatják velünk: a béke a legfontosabb magyar érdek, és az, hogy kimaradjunk a konfliktusból. Aggódunk Ukrajnáért, Ukrajna területi épségéért, de a háború nem megoldás - tette hozzá.

Egy többféle, most már háborús válsággal is terhelt időszakban sok mindenre van szükségünk. Erős vezetőre, higgadt mérlegelésre, de semmiképpen sem felelőtlen és a magyarok biztonságát veszélyeztető baloldali nyilatkozatokra. Ne keverjék össze a mostani helyzetet a vasárnap délutáni videóblogolással. Itt most a magyarok biztonsága a tét - zárta az államtitkár.