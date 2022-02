Vigyázat: csaló honlapokkal számolt le az ITM

Óriási, szupergyors fogyás, egy hónap alatt 15 kg-t dobhat le! Egy hét alatt felsőfokon beszélhet szuahéliül! Ilyen és ehhez hasonló, csodával határos hatást ígérő termékeket, szolgáltatásokat árulnak a megtévesztő honlapok. Az elképesztő hazugságokat pedig úgy fogalmazzák meg, hogy szinte bárki hitelesnek tartsa az állításokat a termékről.

Az ITM Internet Laboratóriuma legutóbb egy olyan oldalt vizsgált, ahol azt állították: egy magyar professzor olyan tapaszt fejlesztett ki, amely szó szerint az összes keringési problémát megszünteti. Ebből az érelmeszesedést emelték ki, mégpedig úgy, hogy 4 hét alatt minden ér megtisztul. De a szervezetben lévő legmérgezőbb anyagok nyolc perc alatt kiürülnek! Hát ki ne örülne meg egy ilyen hihetetlen képességekkel rendelkező tapasznak?! Akit ez még nem győzött meg, az az oldalon lejjebb görgetve, nem létező egészségügyi szervezetek szakértőinek véleményével és támogatásával találkozott.

Gombamód szaporodnak a kamu weboldalak, melyek mindenféle panaszunkra kínálnak orvosságot Fotó: Pixabay

Keszthelyi Nikoletta, az ITM fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára elárulta: az utóbbi időben megszaporodtak a tapaszos csaláshoz hasonló weboldalak.

– Az interneten vásárlók aránya hazánkban nőtt a második legnagyobb mértékben az Európai Unión belül 2016 óta. A járványhelyzet ennek még nagyobb lökést adott: az e-kereskedelem tavaly novemberben és decemberben is minden korábbit felülmúló havi csúcsot produkált.

A tisztességes vállalkozások mellett így megúszhatatlanul feltűnnek a trükközők is

– mondta a helyettes államtitkár, hozzátéve: a gyors gyógyulással vagy az örök egészséggel házalók elsősorban az emberek félelmeire vagy reményvesztettségére alapoznak.

– Ez azért is veszélyes, mert ha a termék maga ártalmatlan, akkor is óriási kockázattal jár, mivel a vásárló az orvosi vizsgálat és ellátás helyett folyamodik a megtévesztő áruhoz, és ez később egészségromlással, vagy akár súlyos szövődményekkel járó betegséghez is vezethet – tette hozzá Keszthelyi, aki elmondta: a minisztérium tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt járt el a tapaszos vállalkozással szemben.

– Csak tavaly közel 1,5 millió forint értékben szabtunk ki bírságot szabályszegések és visszaélések miatt. Idén májustól azonban tovább erősödnek az online fogyasztói jogok, mert szigorúbb uniós rendelkezések lépnek életbe, amik például megtiltják a fiktív kommenteket – hangsúlyozta az ITM helyettes államtitkára.

Hogy szűrjük ki a kamu oldalakat? Az Innovációs és Technológiai Minisztérium összegyűjtött néhány olyan tulajdonságot, amelyekkel minimum gyanakodhatunk, hogy a weboldal vagy az ott árult termék tisztességtelen. --- Leggyakrabban e-mailben kapunk olyan termékajánlatokat, amik szenzációnak adják el magukat. Túl szépek ahhoz, hogy igazak legyenek. Figyeljünk oda a drótpostára! --- Ha a weboldal szövegezése rossz magyarsággal történt, vagy hemzseg a helyesírási hibáktól, sejthetjük, hogy csalással állunk szemben. Külföldi vállalkozások gyakran fordítóprogrammal rakják össze a szerintük tutinak gondolt szöveget. --- Ha hiányosak a kapcsolati adatok, rögtön gyanakodjunk! A cégeknek minden olyan adatot közzé kell tenni a weboldalon, amiből bárki be tudja őket azonosítani. Ha csak egy e-mail cím, vagy egy üzenetküldő űrlap szerepel, inkább zárjuk be az oldalt. --- Sűrűn bevetik a csalók az impulzusvásárlás eszközét. Ezt onnan ismerhetjük fel, amikor az oldal közepén vagy alján egy visszaszámláló pörög. Ezzel sarkallják a vevőket az azonnali rendelésre, mivel a termék már csak „aznap” érhető el hatalmas kedvezménnyel.