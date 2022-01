Végigsöpör az idősotthonokon a vírus

A Metropol ellátogatott a Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézménybe, ahol karácsony előtt kiütött a koronavírus járvány. Az idősek fele átesett rajta, ma boldogan mesélik, hogy használt a három oltás.

Dolgozott a vakcina, szinte tünetmentesen vészelték át a koronavírus-fertőzést az otthon lakói, ahol karácsony előtt terjedt el a fertőzés.

Az intézményben a 82 ápolt közül 80 idős rendelkezik legalább két védőoltással, ebből 72 fő már megkapta a harmadikat is. Összesen 44 bentlakó fertőződött meg a vírussal, egy 90 év fölötti idős elhunyt, az ő szervezete már nem volt képes leküzdeni a fertőzést. A többiek viszont csodával határos módon vészelték át a betegséget, és szövődmények sem mutatkoztak. Pedig legtöbbjük már bőven 80 év feletti. Voltak olyan idősek, akiknél erősebb tünetek jelentkeztek, őket pár napig kórházban ápolták, de közülük sem került lélegeztetőgépre senki, azóta is köszönik jól vannak. Ez is tökéletes példája annak, hogy az oltás nemhogy életeket ment, de még ilyen idős emberek is kisebb lázzal és köhögéssel megússzák a koronavírus fertőzést.

