Szlávik János megkongatta a vészharangot: Az omikronról beszélt

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai igazgatójának elmondása szerint az omikron variáns berobbanásával véget ér a világjárvány. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a TV2 reggeli műsorában viszont elmondta, hogy ő ezzel nem ért egyet:

az omikron bizonyos személyeknél sokkal súlyosabb megbetegedést is okozhat.

– A legújabb hír az omikron variánsról, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai igazgatója azt mondta: vége lesz a járványnak ezzel a vírusváltozattal. Ezt jó lenne hinni, hiszen szerinte tavasszal Európában az emberek 60 százaléka megfertőződik, ezt követően pedig lesz egy nyugodt nyarunk, és hogy ősszel mi lesz, azt nem tudjuk... Az omikronnal kapcsolatban több jó hír is van, hiszen az oltottaknál valóban enyhe tünetek jelentkeznek, és 6-7 nap alatt fel is gyógyulnak a fertőzésből.

Az oltatlanoknál azonban ez a vírusvariáns is tud súlyos tüdőgyulladást okozni

– magyarázta.

– Olyan sok mutáció van rajta, hogy várható volt, a klinikai lefolyásban is különbözik majd. És különbözik is, hála istennek, a jobbik oldalon... Megfigyelhető, hogy ez a mutáció, ami a gyerekeknél gyakoribb, nem súlyosabb, de jobban terjed a tüskefehérje mutációi miatt – tette hozzá Szlávik.

(Ripost)