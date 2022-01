Romantikus pillanatok a kézi EB-n: 15 lány jelentkezett Ádám szerelmes üzenetére

A múlt vasárnapi magyar–portugál kézilabda EB meccsen nem csak a pályára, de a nézőtérre is oda kellett figyelni. A 27 éves Járfás László és a 28 éves Schöll Ádám az amerikai mérkőzéseken megszokott módon, táblákkal a kezükben közölték a világgal, hogy mire vágynak. László kezében a „BARÁTNŐT KERESEK” Ádáméban az „ÉN IS” felirat volt olvasható.

László és Ádám a kézicsarnokban. Bejött a különleges társkeresés

– Poénnak szántuk a dolgot, de kicsit komolyan gondoltuk. A kartonpapír ugyan bekerült az autóba, de filctollat később kellett szerezni – mesélte Ádám a Borsnak.

A mérkőzés előtti felvezetés alatt a kapu mögé mentek szurkolni, és a közönség felspannolása alatt a magasba tartották a táblákat.

– Röhögött körülöttünk mindenki, nekünk ütötték a dobokat, kikerültünk a stadion kivetítőjére és skandálta a tábor, hogy „nőt nekik!” A közvetlen környezetünkben nem voltak lányok, de a szünetben már felismertek minket, és sokan fényképeztek – emlékezett a fiatalember.

Ott a helyszínen egy fotós hölgy lefotózta őket, az kikerült egy kézilabdás oldalra és utána nagyon sok helyen felkapták.

– Végigfutott a TrollFocin, az M4 Sporton, sőt ha jól emlékszem az M4 híradóján is ott volt a kép és úgy tudom, a közvetítés alatt is mutattak minket – mesélte Ádám.

– Az utóhatás sem semmi. A konditeremben felismernek, és sok lány jelentkezett és írt a ránk a neten. Lájkból rengeteget kaptunk. Van akikkel tartjuk a kapcsolatot. Én kb. tizenöttel. Ezekből még komoly kapcsolat is lehet. Lassan új akkumulátort is kell vennünk a mobilunkba. Olyan képet is kaptam, hogy egy Társkereső oldalon egy megszerkesztett képen a táblát lányok tartják, de a barátnőt barátra írták át. A környezetünk is vevő volt a humorra. Édesapám azt mondta, te ugyanolyan fickó vagy, mint amilyen én voltam – mesélte a fiú.

Másnap aztán új erőre kapott az eset, hiszen a győztes mérkőzés legjobbjának választott játékos, Máthé Dominik is megosztotta a fotót a közösségi oldalán „Én is” megjegyzéssel, A fiatalembereknek a következő meccsre már a törzsszurkolók biztosítottak jegyet, oda már a „Mi már győztünk” – „Rajtad a sor Doma” feliratokkal érkeztek.