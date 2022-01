Egy tini drámája: Összesen 15 ember szenved abban a gyógyíthatatlan betegségben, amiben én

Az egész világon mindössze 15-en szenvednek az MDP-szindróma nevű genetikai betegségben, melynek a lényege: a test képtelen zsírszövetet tárolni. Az állapot olyan ritka, hogy az orvosok még az okait is csak találgatják (feltételezések szerint a 19-es kromoszóma sérülése lehet a felelős érte), a gyógymód meglelése pedig beláthatatlan távolságokban van. A 15 érintett egyike egy mindössze 18 éves skót fiú, Dylan Lombard.

A Glasgow-ban élő tini a Truly videójában árulta el: számára a fotózás és a tánc jelentett kiutat abból a mélységből, amit nem csak a betegség, de a vele járó fizikai kiközösítés is jelentett. Ugyanis sajnos ezt is megtapasztalta, és talán jobban is megviselte, mint testi rendellenessége.

– A tánc és a fotózás volt az a két dolog, ami segített boldognak maradnom.

Dylan számára a zsírszövetek hiánya miatt az olyan mindennapi tevékenységek is nehézséget okoznak és fájdalommal járnak, mint például a séta: betegsége miatt ugyanis gyakorlatilag olyan, mintha közvetlenül a csontjain járna. Emellett állapota a hallását is negatív irányba befolyásolta.

– Néha szomorú vagyok. Néha pedig azt gondolom, hogy egyedi vagyok.

Dylan testzsírja 18 hónapos korában kezdett eltűnni. Sokan azt hitték a folyamatosan soványodó gyermekről, hogy szülei hanyagolják el. Eleinte még az orvosok is.

– Egy idő után az orvosok azt mondták, talán leukémia. Aztán azt, hogy más. Ahogy egyre ritkább és ritkább betegségekkel álltak elő, úgy lettünk egyre rémültebbek – mesélte a fiú édesanyja, aki rettenetesen büszke gyermekére, hogy kitartott és olyan fiatalemberré nőtt fel, amilyen, a körülmények és az élet által elé állított akadályok ellenére.