Nyomozók vizsgálják: futár vihette a drogot Homonnay Gergelynek?

A napokban hallgatták ki Homonnay Gergely Rómában élő barátját a rendőrök, de egyelőre nem jutottak közelebb a haláleset megoldásához. A Rómában élő férfi azt mondta a nyomozóknak, hogy egy ideje már nem tartották a kapcsolatot, így nincs információja arról, hogy Homonnay újév napján hol járt, kivel találkozott. Mint ismert, a baloldal mellett kampányoló közéleti személyiség egy ismeretlennel érkezett újév hajnalán a Róma központjában lévő, főként férfiak körében népszerű Bananon bárba, ahol aztán nem sokkal később eszméletlenül találtak rá a privát zónának számító alagsori részen, a törökfürdő közelében. A kiérkező mentősök már nem tudták az életét megmenteni, a halál okaként a helyszínen szívleállást állapítottak meg.

Szekrényében kábítószergyanús anyagokat találtak, folyadékot és kokainhoz hasonlító port, ezek vegyi elemzése még folyik, ahogy a boncolás eredményét sem közölték még. A helyzet tisztázására a római ügyészség droggal kapcsolatos nyomozást is indított, mindemellett Homonnay híváslistájából próbálja mozaikszerűen összerakni az elhunyt utolsó óráit. Olasz lapok a drogok kapcsán megjegyzik: az olasz rendőrség gigászi küzdelmet folytat a futároknak álcázott dílerek ellen, akik gyorsan és észrevétlenül szállítják motoron a kábítószert az olasz fővárosban. A rendőrség, mint minden lehetséges nyomot, ezt is vizsgálja. Keresik azt a férfit is, aki Homonnayval lépett be a bárba, de később már nem mutatkoztak együtt. Azt feltételezik, hogy neki is köze lehet a szekrényben talált gyanús anyagokhoz.