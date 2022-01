Megrendezte saját halálát az erőszaktevő - elképesztő, végül hol talált rá a rendőrség

Az amerikai Nicholas Rossit már évekkel ezelőtt gyanúsították meg az utah-i hatóságok több nemi erőszak gyanúja miatt, a férfi azonban sikeresen meglépett előlük, és több álnéven is élt az Egyesült Államokban. Olyannyira sikeresen váltogatta álcáit, hogy 2019-ben - szintén álnéven - még gyermekjogi aktivistaként közszereplést is vállalt, ezután jelentette be, hogy egy súlyos betegség miatt haldoklik, 2020-ban pedig jött a hír, miszerint elhunyt, hamvait pedig saját kérésére a tengerbe szórták - írta a BBC. Mint kiderült, a hatóságokat az Egyesült Államokbeli államhatárok zavarták meg, ezért tudta a férfi olyan könnyen váltogatni az álcákat.

Azonban a férfi korántsem halt meg, hanem újabb álnéven Európába szökött, és Skóciában telepedett le. Itt már Arthur King néven élte az életét, egészen addig, míg a koronavírus-járvány az ő alaposan kidolgozott tervét is keresztbe nem húzta:

a férfi ugyanis elkapta a vírust, és súlyos állapotban került be a glasgow-i kórház intenzív osztályára. Itt találtak rá végül az amerikai rendőrök.

A skótoknak fogalmuk sem volt arról, hogy Arthur King valójában kicsoda, az amerikai rendőrség lepte meg őket is a hírrel, miszerint tisztesnek hitt polgáruk valójában egy Interpol listáján is feltüntetett körözött személy:

- Most a skót bíróságon kell bizonyítanunk, hogy Arthur King valójában Nicholas Rossi. Ez hosszú folyamat lesz, ami jó ideig eltarthat, de készséggel állunk elébe, ugyanis az áldozata már 13 éve szenved attól, amit korábban vele tett - mondta nyomatékosan David Leavitt, az Utah megyei főügyész, aki hozzátette: fogalma sincs, mit csinált a férfi Skóciában az előtt, mielőtt még az intenzívre került volna, de nagyon hálás a helyi szervek együttműködéséért.

A nem mindennapi történeten mindenki megdöbbent:

- A rendőrség szerint többször megváltoztatta a nevét, a történetét és a személyazonosságát is. A rendőrök megpróbálták ugyan elkapni, de végül nem ők fogták el, hanem a koronavírus - mondta a BBC Scotlandnak Tom White, CBS oknyomozó riportere. Elmondta, a halála körül már akkor sok hamis körülmény felbukkant, például egy asszony, aki akkor a feleségének mondta magát, többeket kért, hogy ne írjanak gyászjelentést a férjéről, haláláról azonban még egy misén is megemlékeztek, azonban a rendőrség már ekkor is gyanította, hogy a férfi életben van:

- Később megtudtuk, hogy nem csak az állami rendőrség, hanem az FBI is nyomozott az ügyben, hogy akkor él-e, avagy sem - tette hozzá White. A skót rendőrség azóta megerősítette a híreket, eszerint Rossit a nemzetközi elfogatóparancs értelmében letartóztatták december 13-án, a kiadatása és személyazonosságának bizonyítása azonban hosszabb időt fog igénybe venni.