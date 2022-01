Megérkezett az online környezetvédelmi konzultáció eredménye

A „Magyarország zöld úton jár” online környezetvédelmi felmérést a kormány októberben indította. A konzultáción 12 kérdésben kérték ki a magyar emberek véleményét, olyan témákban, mint a megújuló energia elterjesztése, a zöldközlekedés vagy éppen a hulladékok újrahasznosítása.

„A konzultációt kitöltő 70 ezer ember válasza a tematikus kérdésekben hatalmas siker. Jó alapot képez, hogy a válaszokat figyelembe tudjuk venni a jövőben” – mondta el a felmérésről Nyitrai Zsolt, a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott.

A politikus beszámolt arról, hogy nemcsak kormányzati szinten állították össze a kérdéssort, hanem egy civil szervezet, a Zöld Követ Egyesület is részt vett a kérdések szakmai összeállításában. Nyitrai Zsolt az előző év végén zárult konzultációval kapcsolatban kiemelte: „Környezetvédelmi ügyben egyszerre ilyen sokan még sosem nyilvánítottak véleményt.”

Fotó: Mate Krisztian

Steiner Attila a körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár 3 sarkalatos pontját emelte ki a konzultációnak:

„A kitöltők véleménye alapján az egyik legfontosabb téma az emberek számára a megújuló energiák elterjesztésének támogatása, főként a napenergia használata. A kormány is partner ebben, jelenleg is folyik a lakossági napelemek állami támogatása, meg is hosszabbítottuk ennek a programnak a lejárati határidejét. Emellett a zöldközlekedés támogatása a második fontos pont. Az elkövetkező időszakban 1100 buszt szeretnénk elektromosra lecserélni Magyarországon. A harmadik legfelkapottabb téma pedig a fásítási program volt, ebben is nagy részt vállalt magára az állam, az elmúlt években több mint 1 millió fát ültettünk el országszerte” – számolt be róla az államtitkár.

Fotó: Mate Krisztian

A felmérés eredményei százalékokban: