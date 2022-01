Ezeken a napokon menjen oltatni januárban

A terv szerint januárban minden csütörtök és péntek délután, sőt szombaton is lesz oltási akció a kórházak és járásközponti szakrendelők oltópontjain – ezeken a napokon előzetes időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval lehet felvenni a vakcinákat.

Ahol nagy az átoltottság, ott nincs gond

A koronavírus omikron-variánsa, illetve ez ebből következően megugró megbetegedések száma miatt már több mint négyezer járatot töröltek világszerte az idén. Mindeközben Izraelben éppen ettől a variánstól várják a nyájimmunitást. A legújabb előrejelzések szerint január végére Izrael akár a 4 millió fertőzöttig is eljuthat – ezt azonban nem követi a halálozások hasonló mértékű növekedése, legalábbis egyelőre. Azt tudni kell, hogy az ország lakosságának 70, 16%-a két oltást, 45, 25%-a pedig három oltást kapott eddig, a szakértők szerint ez is közrejátszik abban, hogy nem „tarol” az omikron.

Itthon is nagyszabású akció indul

Éppen az új mutáns felbukkanása miatt is döntött úgy a kormány, hogy a korábban meghirdetett oltási akciókat folytatni fogják. Januárban ezért több napot is kijelöltek erre, amikor is ismét a kórházi oltópontokon lehet jelentkezni a vakcinákért, valamint járási székhelyek szakrendelőiben is várják az oltakozókat, méghozzá előzetes időpont foglalás nélkül.

Oltási akcióval indul az újév Fotó: MTI

Ezúttal a háziorvosok is beszállnak

Rendelési idejükben a háziorvosok is folytatják az oltást: hozzájuk emellett arra is érkezett felkérés, hogy legalább egy januári péntek délután és szombaton is oltsanak előzetes bejelentkezés nélkül – amennyiben a a háziorvos vállalja, természetesen nem csak egy, de akár négy alkalommal is tarthat oltási akciót. Az akciónapokon az első, a második és a harmadik vakcina is kérhető lesz, ahol pedig szükséges, ott oltóbuszok is újra munkába állnak majd.

Oltási akció a kórházi és járásközponti oltópontokon:

2022. január 6-7. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között,

2022. január 8. (szombat) 10-18 óra között,

2022. január 13-14. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között,

2022. január 15. (szombat) 10-18 óra között,

2022. január 20-21. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között,

2022. január 22. (szombat) 10-18 óra között,

2022. január 27-28. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között,

2022. január 29. (szombat) 10-18 óra között.