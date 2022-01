Fontos bejelentés, kedden újabb vakcinák érkeznek Magyarországra

Kedden újabb, gyermekek oltásához való vakcinaszállítmány érkezik Magyarországra. Ez lesz a második szállítmány a Pfizer 5-11 éves gyermekek oltására alkalmas vakcinájából. A regisztrációs és az időpontfoglaló honlap is folyamatosan nyitva van a gyermekek oltásához. A szülők már több mint 62 ezer gyermeket regisztráltak, és több mint 48 ezren már fel is vették az oltást - közölte a koronavirus.gov.hu hétfőn.

Az első gyermekvakcina-szállítmány, amely 138 ezer adag (69 ezer gyermek oltására elég) oltóanyagot tartalmazott, december 13-án érkezett. Jelenleg is abból oltják a gyermekeket a kórházi oltópontokon és a házi gyermekorvosoknál. A közlés szerint januárban 150 ezer vakcina érkezése várható: kedden 48 ezer adag, január 11-én ismét 48 ezer adag, majd január 18-án 54 ezer adag.

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a regisztrációs (https://vakcinainfo.gov.hu) és az időpontfoglaló honlap (https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas) is folyamatosan rendelkezésre áll a gyermekek oltásához. A szülők a házi gyermekorvostól is kérhetik az oltás beadását. A gyermekeknél is háromhetes különbséggel kell beadni a második oltást - olvasható a kormányzati portálon.