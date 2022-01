Kitálalt a szakember, ezt mondta a negyedik oltásról

Sir Andrew Pollard - aki az Oxfordi Egyetem vakcinafejlesztő részlegének vezetőjeként az egyetem és az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár koronavírus-vakcinájának kifejlesztését is irányította - a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilapnak nyilatkozva kijelentette azt is, hogy Nagy-Britannia egyértelműen maga mögött tudhatja a koronavírus-járvány legrosszabb időszakát, "már csak ezen a télen kell túljutnunk".

Pollard professzor szerint a brit oltási kampány sikere miatt összehasonlíthatatlan a jelenlegi helyzet az egy évvel ezelőttivel. Kijelentette: ha az ország ugyanabban a helyzetben lenne, mint tavaly januárban, biztos, hogy ismét teljes körű lezárás lenne érvényben Nagy-Britanniában.

Tavaly januárban csaknem 39 ezren szorultak kórházi kezelésre a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegség miatt, és abban a hónapban volt olyan nap, amikor meghaladta az 1800-at a halálesetek száma.

A brit egészségügyi minisztérium legutóbbi adatai szerint az omikron koronavírus-variáns okozta sokkal magasabb fertőződési számokkal együtt sem éri el a 12 ezret a jelenleg kórházban ápolt koronavírus-betegek száma, és a hétfő este zárult 24 órában 47-en haltak meg a Covid-19 szövődményeiben.

Sir Andrew Pollard szerint ezek a különbségek is mutatják a koronavírus elleni oltások hatalmas hatóerejét. Kijelentette: az oltási kampány nélkül a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) "már térdre kényszerült volna".

Az oltások megakadályozzák a súlyos megbetegedés kialakulását, és így azt is, hogy a Covid-19-ben megbetegedők elfoglalják a kórházi ágyakat például a daganatos betegségekben szenvedők elől - mondta a kedden megjelent interjúban a brit oltásügyi bizottság vezetője.

Pollard professzor közölte: osztja azt a többségi szakmai véleményt, hogy az omikron vírusvariáns enyhébb tüneteket okoz, mint a korábban dominánssá vált delta.

Hozzátette ugyanakkor: a legnagyobb kockázatot továbbra is a beoltatlan lakossági csoportok jelentik.

Andrew Pollard szerint a "vehemensen oltásellenes" csoportok által a vakcinákról terjesztett álinformációk emberéleteket sodornak veszélybe, sőt nagyon valószínű, hogy súlyos megbetegedéseket és haláleseteket okoztak.

Hangsúlyozta: életmentő eszközről van szó, ezért különösen nagy bajnak tartja, hogy terjednek ezek az álinformációk.

A negyedik, illetve a további oltási dózisok lehetőségéről Pollard professzor ugyanakkor kijelentette: az erről szóló döntéshez több bizonyíték kell arra, hogy az újabb dózisok milyen hatékonyságúak.

Úgy fogalmazott: nem lehet az egész világot minden négy-hat hónapban újraoltani, ez nem tartható fenn és nem is finanszírozható, ezért a jövőben a legveszélyeztetettebb lakossági csoportokra kell összpontosítani az oltási kampányokat.

Hivatalosan egyelőre nincs szó arról, hogy az Egyesült Királyságban elkezdenék a negyedik oltási dózisok beadását, bár Sir Chris Whitty angliai tisztifőorvos, a brit kormány egészségügyi főtanácsadója minapi sajtótájékoztatóján már tett erre közvetett utalást. Ő is azonban mindenekelőtt a veszélyeztetett lakossági csoportok újraoltásának lehetőségéről beszélt.

A brit egészségügyi minisztérium legfrissebb adatai szerint a brit felnőttek csaknem 60 százaléka már megkapta a koronavírus elleni dózis harmadik adagját.