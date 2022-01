Jégkorongozónak igazolt a makói Biró atya

Biró István reálos volt, szerette a fizikát és a matematikát. De soha nem tudta elképzelni az életét egy irodában. Pap lett, hivatását szenvedéllyel végzi, de ugyanezzel a szenvedéllyel szereti az extrém sportokat is. Korábban robogózott, majd lett egy nagyobb 800 köbcentis komoly motorja, járták a papokkal Európát. De István atya édesapa is, végül miattuk adta el kétkerekűjét.

Fotó: Bors

Lakóautóval túráznak a családdal

– Tényleg csibész gyermek voltam, nem tudtam egy helyben megülni – mesélte a Borsnak Biró István, makói görögkatolikus pap. – Ezért is csodálkozott mindenki, hogy pap akarok lenni, de ez persze engem nem tartott vissza. Legjobb tudásom szerint végzem a munkám, a mindennapjaimban ott van a jóisten, a szertartások, előírások betartása. De mindig a teljességet kerestem. Sokat dolgozom, kellett valami, ahol a felgyülemlett energiákat leadom, ez volt először a motorozás. De amikor az utolsó, toszkán körúton voltam, a négy gyermekem végig sírt itthon, miattuk megváltam a motortól, igaz a szerelést megtartottam. Helyette vettem egy lakóautót, azzal járunk túrázni a családdal.

Fotó: Bors

Először fiát kísérte jégkorongozni

Makó vagány papja a motorozás után is kereste az izgalmat, amit végül nagyobbik fiának köszönhetően talált meg.

– Boldizsárt kísértem le először a pályára, más édesapák is voltak ott – folytatta István atya. – Egy idő után már nem csak a palánk mögött voltunk, mi is kipróbáltuk, és én nagyon megszerettem. Mindig kerestem a kihívásokat, és ott állni, menni a jégen azon a vékony kis pengén, kergetni azt a kis korongot, az kihívás.

Fotó: Bors

A felesége büszke rá

- Igazi férfias harc megy a pályán, meccs után újra barátok vagyunk, én például még csak nem is káromkodok – mesélte nevetve, majd hozzátette: még a játékostársai is egymásra szólnak a jelenlétében, ha valaki csúnyán beszél. - Már igazolt játékosa vagyok a Maros Télisport Egyesületnek, meccseink is vannak. A szurkolók is szokták kiabálni Hajrá István atya! A parókust arról is kérdeztük, mit szól felesége, és a felettesei extrém hobbijaihoz.

– Végtelenül szeretem a feleségemet, Marcsit, minden eszement ötletemet elnézi nekem. De Kocsis Fülöp püspöknek sem volt ellenvetése, ő csak annyit mondott: Mire nem képesek a papjaink?