Imádnivaló: Így készül az iskolára a kis SMA-s Zente

Györök Zente az a kisfiú, akinek huncut mosolyától bárki elolvadna. Persze ez nem minden, hiszen a gyermek minden erejével küzd és harcol azért, hogy egyszer teljes életet élhessen majd. Ehhez nagyon jó úton halad, mióta a Zolgensma nevű gyógyszert megkapta, szülei pedig minden apró lépését támogatják.

A kisfiúnak létrehozott közösségi oldalon, ahol a fejlődését lehet követni, édesanyja újabb poszttal jelentkezett, melyben arról ír, hogy Zentének, azon túl, hogy szinte semmilyen mozgásra nem volt képes korábban – mint minden SMA-betegnek – jelentős kéz- és nyelvremegéssel is meg kellett küzdenie. Ez a betegség egyik sajátossága a sok közül, de amikor nagy a baj, ezek a dolgok másodlagosak. Ma már csak akkor remeg a gyermek keze, ha nagyon fáradt.

„Eddig, mint láttátok, fejlesztés téren főként a nagy mozgásokat céloztuk meg, de persze közben mindig próbáltam picit a finommotorikát fejlesztő játékokra is fókuszálni. Zente lassan 4 éves lesz, és bár még van 2,5 év az iskoláig, már most nagyon fontos kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni a dologra. Okos kisfiú, és nem szeretném, ha az írni tanulás kudarc lenne számára! Ez akár el is veheti a kedvét a sulitól, ahová viszont kb. 20 évig akkor is járnia kell” – magyarázza posztjában az édesanya. „Jár külön fejlesztésre (ergoterápia), mi pedig itthon sokat színezünk, gyurmázuk, pötyizünk, tésztát gyúrunk, segít főzni, van néhány 'matatós' játéka, meg persze sok-sok puzzle, de ez utóbbit már eléggé unja szegény” – tette hozzá az anyuka, aki építős fakockás játékkal is meglepte már a kisfiát.

„Egyébként most tényleg jó is, mert itthon vagyunk. A mi ovinkat is elérte a Covid. Csoda, hogy az elmúlt 2 év alatt most először. Zente és mi is jól vagyunk! Viszont a februári vizsgálatok miatt most jobb nekünk itthon, nem kockáztatunk, inkább kockázunk... együtt...” – zárja sorait az édesanya.

