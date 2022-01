Hátborzongató képsorok: UFO fénye villant fel az égen

Számos alkalommal posztolnak az interneten ijesztőbbnél ijesztőbb dokumentációkat azonosítatlan repülő tárgyakról, ám egyes esetekben ügyes képszerkesztésről, szándékos átverésről, vagy egyszerűen egy megmagyarázhatatlan jelenségről van szó.

A földönkívüli élet lehetősége mindig is izgatta az emberek fantáziáját, és bármilyen szokatlan megfigyelés jelentős figyelmet kap, és számos vitát vált ki, ahogy most is történt. Elképesztő látványosságot fotóztak Törökországban kísérteties „idegen fénysugár” jelent meg a hegyek felett, majd három órán keresztül látható volt.

A felvétel készítője hátborzongatónak nevezte a látvány, és azt állítja, hogy a hatalmas aranysárga fény a Zigana hágó lejtőin több órán keresztül látható volt, és egyetlen pontról világított. Olyan volt mintha, egy repülő csészealj fénye lett volna.

A területek síközpontjának szóvivője , Abdullah Eroglu elmondta, hogy korábban is számos lenyűgöző jelenséget láttak, de ehhez hasonlót még soha.

"A központunk vendégei nagyon meglepődtek, amikor feltűnt az égen jelenség, és azonnal a telefonjukért nyúltak hogy megörökítsük a pillanatot. Olyan volt, mint valami sci-fi filmben. ” - idézte Eroglut a Daily Star .