Hátborzongató: furcsa zöld fényt videóztak Győr felett

Annak ellenére, hogy csütörtökön kora este több helyen felhős volt az ég, az ország több pontjáról is észleltek egy

szokatlanul lassan mozgó, zöld fénycsóvát.

A meteorit Szlovákia felől érkezett, és Győr fölött is rögzítették a kamerák.

A Magyar Meteoritikai Társaság (MMT) szakemberei szerint egy tűzgömb tűnt fel az égen, több villanás kíséretében, azt viszont, hogy a meteor darabjai földet értek-e, még nem derült ki. Ugyanakkor a földrengésjelző obszervatóriumok elérhető mérései nem rögzítettek hangrobbanásra utaló jelet, ezért ennek a valószínűsége igen csekély.

Az MTE egy hat állomásból álló, kimondottan a hazai meteoritok megtalálását segítő, teljes égbolt kamerarendszer létrehozásán dolgozik, amelynek jelenleg a tesztüzeme zajlik. A most észlelt tűzgömböt az ország több pontján is sikerült megörökíteni, az Időképnek beküldött videók és fotók tanúsága szerint Gyöngyös és a Balaton fölött is áthúzott.