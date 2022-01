Fontos bejelentést tett a kormány: Változás jön a védettségi igazolványoknál

Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével az idei évben szerdán ülésezett először Magyarország kormánya - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. A Karmelita kolostorban a miniszterek ezúttal a koronavírus-járvány elleni védekezésről, a gazdasági élet újraindításáról és több kiemelt gazdaságfejlesztési projekt állásáról tárgyaltak.

A 2022-es év első Kormányinfója csütörtökön 11 órától kezdődik Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő részvételével.

A védettségi igazolvány február 15-től oltási igazolvánnyá alakul.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az minősül oltottnak, aki megkapta a harmadik oltást, vagy az, aki a második oltást hat hónapnál nem régebben kapta meg.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy továbbra is rendelkezésre áll közel 9,3 millió adag oltás. 135 ezer oltást adtak be a mostani januári oltási akciónapokon, ezért ezt februárban is meg fogják ismételni - tette hozzá. A magyar társadalom 64 százaléka oltott, ez a régióban jó adat, Európai szinten az utolsó harmad első felében vagyunk. Gulyás közölte, hogy a védettségi igazolvány február 15-től oltási igazolvány lesz. Nem kell ehhez új igazolványokat kiadni. Február 15-től az minősül oltottnak, aki három oltást kapott, vagy a másodikat hat hónapon belül kapta meg.

Rövidebb lesz a karanténkötelezettség

Hét nap lesz a felnőtteknél a karantén ideje, de öt nap után negatív teszttel lehet szabadulni - jelentette be a miniszter.

Az iskolákban az oltottak esetében nem lesz karanténkötelezettség - mondta Gulyás. Az omikron vírus elsősorban a légutakat támadja, az oltás a tünetekről véd meg - tette hozzá.

Gulyás: a szexuális propagandát indokolt megtiltani a kiskorúak előtt!

A szerb gyakorlathoz hasonlóan lépett a kormány az élelmiszerstop ügyében - mondta Gulyás. A korábbi években jelentős áfacsökkentések voltak, és több termék esetében nem is lehetséges további áfacsökkentés. A kormány a szükséges forrásokat a Nemzeti Választási Iroda rendelkezéésre bocsátotta - mondta a miniszter. Szólt arról is, hogy jó hogy egy napon lesz a gyermekvédelmi népszavazás és az országgyűlési választás.