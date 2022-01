Ezzel a különleges technikával készül a kondorosi kolbász

Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, a miniszterelnök főtanácsadója is ápolja a hagyományokat és meg is osztotta a közösségi portálon követőivel az idei disznóvágás élményét, sőt a kolbászkészítést is megmutatta. A Békés megyei Kondoroson egy 180 kilós mangalica sorsáról gondoskodtak a barátaival és a kollégáival.

Ami pedig az eredményt illeti, a Ripost információi szerint a kolbász ugyancsak finom lett. A látvány mindenesetre meggyőző.