Escobar utódját kapták el Budapesten, akár 1260 milliárd forintot is kereshetett volna 16 tonna kokainon

Szőlőrakományba, konténerekbe rejtve jön a drog

A férfi és kiterjedt hálózata ugyanis már évek óta szálka nem csak a német, de a nemzetközi hatóságok szemében is, mivel hatalmas mennyiségben utaztattak be kokaint különböző dél-amerikai országokból, tavaly februárban például Peruból 16 tonnányit hoztak be Európába. Ezt Hamburgban fogták el, a szállítmány összértéke 1,5 és 3,5 milliárd euró, azaz 540 és 1260 milliárd forint körül mozgott, és a valaha legnagyobb elfogott szállítmánynak számított. Azóta is tömérdek mennyiségű kábítószer érkezett a földrészre, hol konténerekben, hol pedig szőlőrakomány alatt rejtegetve, a hírek szerint pedig ezekből jelenleg 8 tonna kokain most is forgalomban van.

Magyar fejvadászok bukkantak rá a körúti lakásban

N.A.H. a hamburgi nagy fogás vélhetően érezhette, hogy szorul a hurok, és mikor az ügyletek felgöngyölítése során felmerült az ő neve is, lelépett a hazájából, és úgy gondolta hazánkban húzza meg magát. A közel múltig ez működött is, ám a német hatóságok kérésére nálunk ráállt a Nemzeti Nyomozó Iroda, majd magyar fejvadászok eredtek a nyomába, és előlük már nem tudott elbújni. A Terrorelhárítással közösen csaptak le a Múzeumkörúton, egy lakásban.

Hollandiában egy oknyomozó újságírót agyonlőttek

- Tekintettel arra, hogy a férfit különösen veszélyes és fegyveres személyként tartják számon a német rendőrök, ezért elfogásához a nyomozók a Terrorelhárítási Központ segítségét kérték – közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda. Az aggodalom nem volt ok nélküli, Hollandiában ugyanis az ügyben nyomozó bűnügyi újságírót agyonlőtték. A férfit őrizetbe vették, jelenleg Magyarországon tartják fogva, a kiadatásáról pedig később döntenek.

Escobar jobbkeze most Németországban él

Lehet, hogy csupán különös egybeesés, de a híres drogkirály, Pablo Escobar egykori jobbkeze, a német származású Carlos Lehder Rivas éppen tavalyelőtt szabadult a börtönből, és jelenleg szabadlábon él, méghozzá a legutolsó információk szerint épp ott, ahol a Pesten elfogott drogbáró, N.A.H. is élt: Németországban. Rivas felügyelte a kartell Amerikába áramló kábítószerét, királyként irányította anno a szállítmányokat. Most 72 éves.