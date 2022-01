Két éve látták utoljára a hétéves kislányt, érthetetlen, miért most jelentették csak az eltűnését

Noha utoljára két évvel ezelőtt láttak egy hétéves kislányt, a családja csak a közelmúltban jelentette be az eltűnését. A hatóságokat is rendkívüli módon aggasztja, miként lehetséges mindez. Jelenleg még több a kérdőjel az ügyben, mint a bizonyosság.

Harmony Montgomeryt 2019 októberében látták utoljára, amikor családját (eddig nyilvánosságra nem hozott indok miatt) meglátogatta a rendőrség az amerikai New Hampshire államban található Manchester városában. Egy december 31-én tartott sajtótájékoztatóból azonban kiderült: a hatóságok csak most értesültek a gyermek eltűnéséről.

Egy kétéves késlekedés rendkívül aggasztó. Ilyen nem történik rendszeresen, nem esik meg minden egyes nap – nyilatkozta Allen Aldenberg rendőrfőnök.

Az jelenleg még nem tisztázott, hogy a szülőket gyanúsítják-e bármivel is. Annyi bizonyos: több családtagot kihallgattak már, emellett a lakosság segítségét is kérik, hangsúlyozva: az is bátran jelentkezzen, aki mondjuk egy évvel ezelőtt látta pár pillanatig a kislányt, és úgy gondolja, ez az információ semmit sem segít a hatóságoknak. A rendőrség számára ugyanis jelenleg minden információmorzsa fontos lehet.

