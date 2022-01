Élő adásban gázolták el a riporternőt - Videó

Tori Yorgey, az amerikai nyugat-virginiai WSAZ-TV munkatársa éppen egy csőtörés helyszínéről tudósított élő adásban, amikor elgázolta egy terepjárós. A híradóst nem zökkentette ki a baleset. Azonnal felpattant, hogy közölje a nézőkkel és a stúdióval: minden rendben, nem esett baja - szúrta ki az Origó.

A Fox News azt írja, a riporter később egy interjúban arról számolt be, a baleset azért történhetett, mert a helyszínre vezényelt mentőautók elvonták a sofőr figyelmét.

Egyedül tudósított a helyszínről, vagyis a kamerát is ő kezeltem, így nem volt, aki figyelmeztethette volna a veszélyre.

Mint azt a cikk is felidézi, nem ez volt az első eset, hogy egyedül dolgozó riporterek bajba kerültek forgatási helyszíneken, és Tori Yorgey sem most először szembesült ilyen helyzettel. A nő azt mesélte, már gyakornok korában is érte őt hasonló baleset.