Sokan csinálják ezt a telefonjukkal, pedig életveszélyes

Szigorúan tilos az ágyban telefont tölteni, mert könnyen kigyulladhat az ágynemű – hívja fel a figyelmet a CPR Kids gyermekegészségügyi oldal.

A LADbible szerint az üzenet elsősorban olyan szülőknek szól, akiknek gyereke tabletet vagy telefont kapott karácsonyra, de mindenkinek hasznos lehet, aki szeret okoseszközökkel az ágyában aludni. A szervezet olyan képeket osztott meg, amelyeket ausztrál tűzoltók készítettek. A fotókon egy sérült, kigyulladt kábel, illetve a töltő által megperzselt lepedő és huzat látható.

A CPR Kids szerint fontos, hogy a gyermekek ne az ágyban töltsék készülékeiket, azt sík felületen, gyúlékony anyagoktól távol kell végezni. Fontos továbbá, hogy a csatlakozóban vagy a konnektorban ne legyen idegen tárgy, de kerülni kell az olcsó kábeleket is. Emellett arra is érdemes ügyelni, ha sérült a töltő, azonnal cseréljük le. Ezek a tanácsok nem csak a kisgyermekes családok számára hasznosak, hiszen sok felnőtt is töltődő okoseszközzel az ágyában alszik el.