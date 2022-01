Harcsapaprikás Dubajban? Ez komoly! – A Dubaji Világkiállításon jártunk

Ki gondolná, hogy a végtelen sivatag, a luxusszállodák és a felhőkarcolók országában egyáltalán nem kell sokáig keresgélni ahhoz, hogyha honvágyunk támad, elfogyasszunk egy ízletes harcsapaprikást! Most elég csupán ellátogatni a Dubaji Világkiállítás Magyar Pavilonjához, ahol igazi hazai finomságokkal várják a világ minden részéről érkező látogatókat.

Libacomb, halászlé, csirkepaprikás

– Kiváló harcsapaprikás és harcsahalászlé készül a Magyar Pavilonban, ami az én személyes kedvencem – kezdte a Borsnak Tóth Andrea, az Expo 2020 Nonprofit Kft. ügyvezetője. – Nem volt könnyű beszerezni hozzá a halat, hiszen itt a folyami és tavi halakat nem nagyon ismerik. Ezért is hatnak az újdonság erejével ezek az igazi magyar ételkülönlegességek. Természetesen mindez modern, újragondolt formában, sertéshús mellőzésével. A szezonalitást képviselték a novemberi libaételek, a karácsonyi és újévi ünnepi fogások, vagy például ilyen jellegzetesség lesz a farsangi fánk. A 42 fő befogadására képes étteremben ugyanakkor a tatár-beefsteak, a gulyásleves, a csirkepaprikás, illetve a kacsacomb is nagy sikernek örvend. Az édességek közül pedig az Eszterházy-tortát keresik a leginkább. Újításként nemrég kitaláltuk, hogy süssünk kürtöskalácsot is, ami ugyancsak nagy kedvenc lett a látogatók körében. A menüsort egyébként a komoly szakmai múlttal rendelkező, nemzetközileg is jegyzett séf, Pintér Károly állította össze a Magyar Bocuse d’Or Akadémia alelnöke, Csapody Balázs közreműködésével – sorolta Andrea.

Az ínycsiklandó harcsapaprikás is az étlapon szerepel. Fotó: Bors

Fókuszban a víz

Na, de nem csak a finom fogások miatt érdemes meglátogatni a kiállítást, hanem a fő mondanivalót bemutató sokszínű tárlatvezetés is felejthetetlen élményt nyújt az oda látogatóknak. A Magyar Pavilon témája ugyanis a víz. Az Aqua Roots of Hungary névre keresztelt épület Magyarország páratlan vízkincsét, annak kialakulását, történetét mutatja be, különösen nagy hangsúlyt helyezve természetes vízkészletünkre, gyógy- és termálvizeinkre, valamint a balneológiára.

Az interaktív kiállítás minden érzékszervre hat, mindent meg lehet érinteni, szagolni Fotó: Bors

A Magyar Pavilon a világkiállítás Mobilitás kerületében található. Hazánké az egyik első faszerkezetes épület nemcsak a világkiállításon, hanem az egész Perzsa-öböl menti régióban.

A Magyar Pavilon igazán különleges élményt nyújt Fotó: Bors

A pavilont Makovecz Imre egykori tanítványa és munkatársa, Csernyus Lőrinc tervezte, majd 17 magyar ács állította össze hónapokon keresztül. Az építés során a lehető legnagyobb mértékben igyekeztek csökkenteni a víz használatát, így kapcsolódva az expó egyik fő témájához, a fenntarthatósághoz.

Tóth Andrea a vendéglátónk csapra verte az ásványvizet - a kiállítás végén az Aqua Bárban bárki megkóstolhatja az igazi magyar ásványvizeket Fotó: Bors

A jövő kiállítása

– A kiállítás az interaktivitásának köszönhetően nagyon népszerű a gyerekek körében, van olyan helyi család, akik többször vissza is jöttek éppen a gyerekek kedvéért. VR-szemüvegek, számos interaktív elem, a vízfal például, amire rajzolni lehet, a favorit pedig a Dóm medencéje, amibe egyenest bele lehet ugrani úgy, hogy közben senki nem lesz vizes, hiszen víz helyett millió apró labdával lett feltöltve.

A Dóm a Magyar Pavilon fő látványossága Fotó: Bors

– A kiállításon lehet mindent nyomogatni, megérinteni, kipróbálni. Igazi kikapcsolódás az egész család számára – nyilatkozta lapunknak Tóth Andrea, aki elárulta: nagy öröm számára a pavilon sikere, hiszen a március 31-ig tartó tárlaton immáron több mint 500 ezer vendég megfordult, így az Expo végére meg lesz a tervezett 1 milliós nézőszámuk.

A koronavírus miatt kellett halasztani

Az Expo 2020 Dubai tavaly október 1-jén, közel 200 kiállító ország részvételével nyitott meg azután, hogy 2020-ban a koronavírus-járvány miatt el kellett halasztani.