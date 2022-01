Dráma Óbudán: „Kilencven szem nyugtatót vettem be, öngyilkos akarok lenni!” – mondta a telefonban egy nő

„Kilencven szem nyugtatót vettem be, öngyilkos akarok lenni!” – ezzel a mondattal telefonált be az egyik óbudai gyógyszertárba egy nő. A gyógyszerészek sem a telefonáló nevét, sem a címét nem tudták kiszedni a nőből, csak azt, hogy milyen nyugtatót vett be. A dolgozók végül a rendőrséghez fordultak, ahova kedd reggel érkezett a bejelentés. Ekkor éppen Horváth Andrea Ildikó zászlós, a BRFK Tevékenység-irányítási Központ ügyeletese kezelte a telefont, aki a III. kerületi Rendőrkapitányság járőrpárosát, Onder Béla főtörzsőrmestert és Csortán Tímea őrmestert küldte a gyógyszertárba.

– Összesen három információt tudtunk: egy nőről van szó, aki középkorú és nyugtató hatású gyógyszert vett be. Ezen a szálon indultunk el, mert sem a címe, sem a telefonszáma nem állt rendelkezésre – mondta a Borsnak Onder Béla főtörzsőrmester, aki társával és a gyógyszertár segítségével óriási gyorsasággal derítették fel az öngyilkos nő kilétét.

Onder Béla főtörzsőrmestert és Csortán Tímea őrmester egy órán belül megtalálta az öngyilkos-jelöltet, akinek így meg tudták menteni az életét Fotó: BRFK

– Segítséget kértünk a gyógyszerészektől, hátha le tudjuk szűkíteni a keresést. Ez végül sikerült, mert meg tudták mondani, kik azok a nők, akik ezt a fajta nyugtatót váltották ki náluk az utóbbi hetekben. Mondanom sem kell, óriási segítség volt, hisz így összesen három cím volt a kezünkben. Azonnal rohantunk az autóhoz és felkerestük a lakásokat, ahol a nő lakhat – mesélte az izgalmas részleteket Onder Béla. Végül a harmadik címen találták meg az öngyilkos-jelöltet.

– Szerencsénkre nyitva volt az ajtó, így gond nélkül bejutottunk a lakásba. Ekkor a hölgy már az ágyon feküdt. Ugyan eszméleténél volt, de már nem tudott beszélni.

Folyamatosan szóval tartottuk, mondtuk neki: mindjárt itt a segítség. Azon voltunk, nehogy elveszítse az eszméletét

– folytatta a nem mindennapi történetet a főtörzsőrmester, aki kollégájával, Tímeával együtt folyamatosan tartotta a kapcsolatot a diszpécser munkatársukkal és a mentőkkel is. Utóbbiak néhány percen belül megérkeztek a lakásra és ellátták a nőt.

A rendőr nem esett pánikba, azonnal cselekedett társával Fotó: BRFK

– Nemcsak az ágya mellett, hanem a szemetesben is találtak üres gyógyszeres dobozt. Ebből következtettünk az óriási mennyiségű nyugtatóra. A mentők végül stabilizálták a nő állapotát és kórházba szállították – mesélte a járőr, akinek társával együtt mindössze egy óra kellett ahhoz, hogy a diszpécseri utasítástól számítva kinyomozzák a betelefonáló lakcímét és megmentsék az életét. A főtörzsőrmester azt is elárulta, a bevetés közben mi járt a fejében.

Őszintén szólva nem féltem, nem ijedtem meg, mert ilyen vagy ehhez hasonló eset bármelyik kollégámmal előfordulhat. Inkább az adrenalin dolgozott bennem, és az, hogy a bajban lévő embertársunk életét meg kell menteni

– zárta Onder Béla.