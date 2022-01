Csörömpölnek januárban a tógazdák

A téli hónapokban csak a legelszántabb pecások merészkednek a vízpartra. Bár a horgásztavak forgalma ilyenkor csökken, az élet nem áll meg. Ilyenkor van idejük a tógazdáknak a fejlesztésekre, renoválásokra.

– A csörömpölős munkák élveznek januárban elsőbbséget, mert ezekkel zavarnánk csúcsidőben a pecásokat – mondta a Borsnak Huszti Gábor, a délegyházi Fish World horgásztó tógazdája. – Stéget építünk, a lejárókat javítjuk, fejlesztjük a szállásainkat és bővítjük a szolgáltatásainkat. Most éppen a tó távolabbi oldalát villamosítjuk és kiépítjük a vízellátást is. Szóval van teendő bőven.

Télen fejlesztik a horgásztavakat a tógazdák Fotó: Bors

Családbarát hely

A múlt heti számunkban Dérer István, a MOHOSZ Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központjának főigazgatója hangsúlyozta: idén a horgászturizmusra fektetik a fő hangsúlyt. A cél az, hogy a tavakon ne csak a pecások, hanem családtagjaik, gyerekeik is ki tudjanak kapcsolódni.

– Mi már nyitás óta azon vagyunk, hogy ne csak a férfiak, hanem a nők, gyerekek is otthonosan érezzék magukat nálunk. Az idei évben vendégeink kérésére már vegyespáros versenyt is rendezünk, ahol egy-egy férfi és nő van a csapatban, legtöbbször párok jelentkeznek erre a viadalra. A szállásainkat is igyekeztünk úgy kialakítani, hogy a gyermekes családok is komfortosan érezzék magukat benne. Ez üzletileg is kifizetődő, mert jóval több pénzt hagynak nálunk azok a horgászok, akik nem egyedül, hanem családdal érkeznek – fogalmazott a tógazda.

Huszti Gábor is részt vesz a telepítésben Fotó: Bors

Minimalizálni a halpusztulást

A fagyos időszakban arra is ügyelniük kell, hogy minél jobban átvészeljék a halak a telet. A jegesedés miatt kialakuló esetleges oxigénhiány okozhatja a legnagyobb károkat, de egyéb tényezők is vezethetnek a kopoltyúsok pusztulásához.

– Mi szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy a Fish World egy fiatal bányató ezért ilyen problémánk nincs, amit a víz minőségét ellenőrző laboratóriumok is igazolnak. Ettől függetlenül, ha kell, törjük a jeget, lékek segítségével oldjuk meg a levegőztetést.

A Bors horgászcsapata a Fish World tavon fogott már 31 kilós harcsát Fotó: Bors

Azt tudni kell, hogy télen a kopoltyúsok összeállnak, az életritmusok lelassul. Ebben az állapotban egy-egy kárókatona csapat nagyon komoly károkat tud okozni. Nem csak az elfogyasztott példányok, de a megsebzett telelő helyéről elüldözött halak is nehezebben vészelik át a telet – tette hozzá Huszti Gábor.

Ponty a menő

A tógazda arról is szót ejtett, hogy bár érzékelhető januárban a forgalomcsökkenés, azért akadnak pecások, akik extrém időjárásban is hódolnak szenvedélyüknek. Érdekes, de náluk a téli hónapokban sem az ilyenkor népszerűnek számító rablóhalazást részesítik előnyben, hanem a pontyokat igyekeznek horogra csalni.

Télen is lehet kapitális pontyokat horogra csalni Délegyházán Fotó: Bors

– Nagyszámú ponty- és harcsaállománnyal büszkélkedhetünk. Télen, ha megtaláljuk őket és eltaláljuk az ízlésüket a ponty elég jól fogható. Márciustól meg már a harcsák is egyre gyakrabban kerülnek a fényképekre. A téli horgászatnak is megvannak a szépségei és az igazi specialistái – zárta Huszti.