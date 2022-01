Aggasztó, amit a szakemberek most az omikronról mondanak

Az omikron minden eddigi koronavírus variánsnál gyorsabban terjed. Egyelőre a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy enyhébb, náthaszerű tüneteket okoz: torokfájással, száraz köhögéssel, valamint extrém fáradtsággal jelentkezik a fertőzöttség. A gyerekeknél azonban ennél még szokatlanabb panaszok is előfordulhatnak: fáradtság, fejfájás, étvágytalanság, bőrkiütés.

Egyre több gyerek kerül kórházba

– A delta variáns a korábbiaknál több gyermeket fertőzött meg, de az omikron még ezen is túltesz – ismertette Stanley Spinner, az egyik texasi gyermekkórház alelnöke a CNN hírműsorában.

Aggasztó, hogy most a felnőttek kevésbé, viszont egyre több gyerek szorul ellátásra az omikron miatt.

Közülük is az öt év alattiak, illetve csak részben oltottak és az oltatlanok kerülnek a klinikákra légzési problémákkal. Bár arra nincs bizonyíték, hogy súlyosabb megbetegedést okoz az új variáns a gyerekeknél – részletezte.

Utólag is okozhat súlyos tüneteket

Magyarországon december 15. óta olthatóak az 5 és 11 év közöttiek, akik a harmadannyi hatóanyagú Pfizer vakcinára jól reagálnak, kevesebb oltási reakcióval és magasabb immunválasszal, mint a felnőttek. Müller Cecília tisztifőorvos december közepén arra hívta fel a figyelmet, hogy

a gyerekek is kerülhetnek kórházba a Covid miatt,

akkor nagyjából 50-60-an voltak, közülük többen lélegeztetőgépen. – A tünetmenteseknek is lehet poszt-Covid szindrómájuk, ami a 18 alattiak 10-15 százalékát érinti, ezért is jó, hogy sok szülő beoltatta kisgyermekét is – nyilatkozta Szlávik János, a Dél-pesti Centrum kórház infektológus főorvosa a TV2-nek.

Fotó: shutterstock

Még 150 ezer gyerekvakcina érkezik

Január 4-én újabb 48 ezer az 5-11 éveseknek szánt Pfizer érkezik, ez lesz a második szállítmány december 13. óta, amikor 138 ezer (69 ezer gyereknek elég) oltóanyagot kaptunk, majd ezt követően, január 11-én pedig egy újabb 48 ezer adagos szállítmány jön, 18-án pedig 54 ezer adag. Eddig 62 ezer gyereket regisztráltak a szülők oltásra, közülük több mint 48 ezer meg is kapta az első adagot. A vakcinainfo.gov.hu regisztrációs honlap és az eeszt.gov.hu időpontfoglaló folyamatosan nyitva van a gyermekek oltásához. A szülők a rendszerben feltüntetett kórházakban és az oltó gyermekorvosnál kérhetik a kicsik vakcinációját.