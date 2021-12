Ünnepeljünk malaccal! – A sertéshús népszerűsége töretlen

Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára kiemelte, a jelenlegi piaci krízishelyzetben a minisztérium legfontosabb feladata, hogy az állattartók átmeneti, pénzügyi likviditását támogassa. Az idei évben a már kifizetett 8,3 milliárd forintos állatjóléti támogatás mellett, további 5 milliárd forinttal segítik az ágazatot, valamint egy 100%-ban kamat és költségtámogatott hitelprogramot is bevezetnek decemberben. Elmondta, az utóbbi egy évtizedben uniós szinten is a lehető legsokszínűbb eszköztárral segítette az agrártárca. Emellett 2022 februárjában újra lehetőség nyílik a mezőgazdasági szereplők előtt, hogy az idén indult krízisbiztosítási rendszer által nyújtott programba belépjenek. Feldman Zsolt elmondta, az elmúlt években a kampányoknak is köszönhetően a sertéshúst vissza tudták helyezni a magyar családok asztalára, annak méltó, tradicionális helyére.