Tragédia: meggyilkolta orvos férje a milliárdos Ibolyát

A nőgyógyász férjével együtt élő Ibi, - aki felvette a Roncaioli nevet -, 650 millió forintot adott egyik fiának, akinek létezéséről akkoriban nemhogy férje, de a gyermek féltestvérei sem tudtak. A nő a házastársával közös fiukat, valamint a szintén velük élő, egy másik apától született fiát is támogatta: mindketten 800 ezer dollárt, vagyis mintegy 250 millió forintot kaptak anyjuk nyereményéből. Az egykori szépségszalon tulajdonos Ibi meglepte a családot egy kastéllyal is, amely akkora volt, hogy könnyen el tudta titkolni férje elől szenvedélybetegségét, az alkoholt – az asszony még a félkarú rablónak nevezett játékautomaták társaságában is több időt töltött, mint házastársával.