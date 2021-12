Tragédia: Elhunyt Kadlót Szilvia, a kislányát sikerült megmentenie az orvosoknak

Elhunyt Kadlót Szilvia, a salgótarjáni Stromfeld Aurél Technikum pedagógusa.

MINDÖSSZE 42 ÉVET ÉLHETETT, HALÁLA MINDANNYIUNK SZÁMÁRA PÓTOLHATATLAN VESZTESÉG.Épp akkor kellett távoznia közülünk, amikor az életpályájának legszebb szakaszába ért: szakmai sikerei csúcsán járt, élvezhette kollegái nagyrabecsülését, és ami a számára még ennél is fontosabb volt, hogy teljesült élete legnagyobb vágya: szerető családot teremtett és gyermekáldást is kapott. Élete legszebb, legboldogabb időszakában volt. Személyében egy édesanyát, egy kiváló tanárt és egy kedves, felejthetetlen emlékű barátot gyászolunk most - olvasható a concretemedia.hu oldalon.

A közösségi oldalon gyűjtés indult Kadlót Szilvia családjának és kislányának megsegítésére.

MINDANNYIUNKAT MEGDÖBBENTETT ÉS MINDANNYIUNK LELKÉT FELZAKLATTA AZ A HÍR, HOGY BARÁTUNK, KOLLÉGÁNK, KADLÓT SZILVIA DECEMBER 6-ÁN ELHUNYT, 42 ÉVESEN. A KISLÁNYÁT SIKERÜLT MEGMENTENIE AZ ORVOSOKNAK ÉS LASSAN HAZA IS KERÜLHET A NAGYMAMÁJÁHOZ ÉS ÉDESAPJÁHOZ. NEVELÉSE EGY ILYEN TRAGÉDIA UTÁN HATALMAS KIHÍVÁS- olvasható a bejegyzésben.