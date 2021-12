Tiborcz István fizette ki a koronavírusban elhunyt mentős családjának adósságát

A Mórahalmi Mentőállomás vezetője Facebook-oldalán emlékezett meg elhunyt kollégájáról, Gera Zsoltról és egyben adománygyűjtésre buzdította ismerőseit, hogy a bajban lévő feleségnek és gyerekeknek segíteni tudjanak. A kezdeményezés országos méretűvé duzzadt és sok segítő szándékú embert sarkallt cselekvésre.

Gera Zsolt hétfőn délután tette közzé közösségi oldalán, hogy egy neve elhallgatását kérő üzletember is jelentkezett, aki azt szerette volna, ha az összegyűlt adomány megmarad a családnak, ezért a hitel teljes összegét magára vállalta. A mentőállomás vezetője most újabb Facebook-posztban számol be a segítségnyújtásról, és leírja, az adományozó nem más, mint Tiborcz István, Orbán Viktor veje.

"Tegnap megismerhettünk egy embert. Hazugság volna a részemről, ha azt mondanám, nem tartottam a találkozástól. Meglepett… Olyan természetességgel és közvetlenséggel üdvözölt, mintha régóta ismernénk egymást. Azt mondta, el kellett jönnie. Mindenkinek hozott ajándékot: Zalán imád legózni, Eszter vágyott egy tabletre, Barni pedig nagyon szeret fényképezni és szüksége volt egy állványra. Annak érdekében, hogy a gyerekek otthonról tudjanak tanulni, ezek mellé érkezett egy laptop is meglepetésként. Miután minden gyereket beszippantott a sok ajándék, volt lehetőségünk beszélgetni. Nem volt semmi művi, semmi megrendezett. Ültünk a kis teraszból átalakított étkezőben, a kihúzható kis asztal mellett egy széken, és az Esztike által készített kókuszgolyót majszoltuk. Felidéztük Balázs emlékét, kicsit meg is váltottuk a világot. Észre sem vettük, hogy órák teltek el. Akkor, ott, megállapodtunk abban, hogy kilép a névtelenségből, hogy mások is kezet nyújtsanak a rászorulóknak. Sok mindenről beszélgettünk, de mondott valamit, ami még most is visszacseng a fülemben. ‘Annyi helyre kell a segítség, hogy elengedhetetlen az összefogás a szükségben. Azok az emberek, akik nap mint nap az életüket kockáztatják az embertársaikért, mentősök, tűzoltók, rendőrök éppúgy megérdemlik, hogy a bajban rajtuk és családjaikon is segítsen valaki.’ Tiborcz István, aki elhunyt barátunk és bajtársunk családjának minden adóságát kifizette, ma azt is megígérte, hogy Balázs családja mellett marad és a továbbiakban is segíteni fog nekik. Köszönjük Istvánnak és annak a sok-sok jó embernek a segítséget, akik megváltoztatták három csodálatos gyermek jövőjét”

– írta Gera a Facebook-oldalán, aki Tiborcz István látogatásáról fotókat is közölt.