Véletlenül lefeküdtem a barátnőm anyjával

A kínos esetről a Redditen számolt be egy most 21 éves netező. Mint elárulta, két évvel ezelőtt az edzőteremben megismerkedett egy negyvenes nővel, aki – a saját elmondása szerint – úgy nézett ki, mintha 25 éves lenne, és bizony elkezdtek közelebb kerülni egymáshoz, majd – a nő lakásán – több alkalommal is lefeküdtek. Végül az asszony a korkülönbség miatt véget vetett az afférnak, és egy másik edzőterembe iratkozott át.