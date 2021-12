Sofőrjének adott fegyelmit Karácsony Gergely

2006 augusztus 20-án hatalmas vihar csapott le Budapesten az esti tűzijátékot a Duna-partról néző tömegre. A 100 km/órás szélben és jégesőben ágak és fatörzsek zuhantak a pánikba esett tömegre. A katasztrófában öten meghaltak, és több százan megsérültek. Utólag kiderült: a tűzijátékot annak ellenére tartották meg, hogy már órákkal korábban lehetett tudni, hogy óriási vihar közeledik Budapest felé. A tragikus események alatt Gyurcsány Ferenc miniszterelnök elérhetetlen volt, mivel a Balatonnál nyaralt, más pedig nem vállalta, hogy leállítja a rendezvényt. Az ügyeletes meteorológus ugyan többször is elküldte a figyelmeztetést a közelgő viharról, azonban a levelet a katasztrófavédők el sem olvasták. A Gyurcsány Ferenc által elrendelt vizsgálat végén végül kirúgtak egy tűzoltó-alezredest, a miniszterelnökség egy főosztályvezetőjét, és megbüntették az ügyeletes meteorológust is, azonban náluk följebb nem találtak felelőst. Így Gyurcsány mellett megúszta az intézkedési jogkörrel rendelkező Szilvásy György kancelláriaminiszter és Demszky Gábor, akkori főpolgármester is.