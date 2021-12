Senkit sem engedett a házába a hétfőn eltűnt kényszerbeteg Erika

Az effajta mentális zavar számtalan alakot ölthet: Erika például szerettei védelmében képtelen volt elfogadni, hogy bármiféle idegen tárgy kerüljön az otthonába – ennek értelmében a családtagjain kívül senki sem léphetett be hozzájuk, és saját gyermekeit is csak azután engedte be a házba, hogy azok még az ajtóban levetkőztek.