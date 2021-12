Oszvald Marika: „A színházon kívül nem szeretek nagy tömegben lenni”

Pláza helyett piac



„A színházon kívül nem szeretek nagy tömegben lenni, és a számokat látva próbálom is most kerülni ezeket a helyeket. Például a nagyobb bevásárlóközpontok közelébe nem is megyek. Ha a bevásárlásról van szó, akkor azt inkább a piacon intézem. A maszkot tényleg mindenhova felveszem, csak a színpadon és otthon nincs rajtam, fertőtlenítő pedig már a vírus kezdete óta van nálam. Szerintem csak így előzhetjük meg a bajt, de sajnos sokaknál azt látom, hogy hiába kötelező, még mindig nem veszik fel a maszkot” - árulta el a színésznő.