Öngyilkosjelöltet vágott le a kötélről egy magyar börtönpszichológus - durva, mit mondott neki

Tavaly márciusban ez utóbbira is láthattunk példát, amikor is Kazincbarcikán egy nő ült ki saját ablakába: az egyik szomszédasszony ugyan hosszasan kérlelte, hogy másszon vissza a lakásba, ám a hölgy nem hallgatott a jó szóra, és kivetette magát. Igaz, ő mindössze hét métert zuhant, de olyan szerencsétlenül csapódott a földbe, hogy életét vesztette – a helyszínre riasztott mentők perceken belül kiértek, sőt a biztonság kedvéért egy helikopter is leszállt egy közeli területen, végül azonban sajnos már nem volt rá szükség...