Éhínség, gazdasági összeomlás és robotok uralma – Ezt jósolta Nostradamus 2022-re

Máig kettős a francia reneszánsz gondolkodó, Nostradamus megítélése: van, aki szerint jóslataira intő jelként kell tekinteni, míg más szerint az egész arról szól, mit látunk bele a homályosan megfogalmazott, fél évezredes sorokba. Annyi bizonyos: az emberek érdeklődéssel követik, milyen jövőképet látott, és vajon mi az, ami évről évre vár ránk. Lássuk hát, mire számíthatunk 2022-ben Nostradamus szerint!

Jóslatok 2022-re

Égből aláhulló tűz

Nostradamus gyakorta ír aszeroidákról, "égből lehulló tüzekről", melyekre 2022-ben is számíthatunk. A NASA szerint egyébként 2029-ben várható a következő aszteroida, ami aggasztóan közel kerül a Földhöz, az előző pedig a 2021 GW4 kisbolygó volt, ami áprilisban 20 ezer kilométerre haladt el tőlünk.

Éhínség és infláció

2022-ben a jós szerint nagy éhínség söpör végig a világon, mely mögött infláció és a gazdaságok összeomlása áll.

Robotok uralma

Könnyen lehet, hogy Nostradamus egyes versei arra utalnak, hogy 2022-ben a mesterséges intelligenciák, a robotok átveszik az uralmat.

Globális felmelegedés

A globális felmelegedés folytatódását alighanem biztosra vehetjük. Itt inkább az a meglepő, hogy mindezt a gondolkodó már a XVI. században előre láthatta.

Francia háború

Nostradamus több verse is arról szól, hogy Franciaország keletről érkező támadással veszi fel a harcot. Így lehet ez 2022-ben is, ráadásul Nostradamus verseinek kibogozói szerint a francia harcok akár a III. világháborúhoz is vezethetnek.

