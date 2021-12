Kegyetlen, mit tett most született ikerfiaival az édesanya

Rendkívül érdekes téma ütötte fel a fejét a Redditen: egy netező arról számolt be, hogy az egyik munkatársa rendkívül ostoba módon szúrt ki most született ikerfiaival. Elmondása szerint ugyanis az asszony mindkét gyerekének ugyanazt, vagy legalábbis majdnem ugyanazt a nevet adta. A kiejtésük azonos, csak az írásuk különböző: Sean és Seen.

– Ráadásul a munkatársam vezetékneve is Sean. Amikor erre felhívtam a figyelmét, azt mondta, igen, ez olyan, mint a TomTom vagy a Jay Jay. Azonnal és gondolkodás nélkül azt mondtam: ez a lehető legidiótább dolog, amit valaha hallottam, és mindenkit össze fog zavarni – mesélte a névmizériát megosztó illető, akivel a poszt olvasói is egyetértettek.

Egy kommentelő a következőként értékelte a névadást:

– Egypetéjű iker vagyok. Azonos nevet adni a legkegyetlenebb dolog, amit bárki tehet. Ez nem csupán zavaró. Megakadályozza, hogy az ikreknek önálló személyiségük fejlődjön ki az ikerségükön kívül. Tudod, mi történik, ha az ikreknek nem alakul ki különálló személyiségük? Jobb esetben évekig kell terápiára járniuk. Rosszabb esetben gyűlölni fogják egymást.

Egy másik hozzászóló is hasonló véleményen volt, egész konkrétan gyermekbántalmazásnak nevezve a kegyetlen névválasztást.