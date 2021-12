Nem kell börtönbe mennie a covid-osztályon szurkáló kínai férfinak

A Blikk információi szerint a gyilkosnak, aki szakácsként dolgozott, több gyermeke is van. Ismerősei korábban az agresszió legkisebb jelét sem tapasztalták nála. A rendőrség még azt is megvizsgálta, lehetséges-e, hogy a Covid okozta nála ezt az ép ésszel felfoghatatlan viselkedést. Az ügyben nem érintett szakemberek szerint, ha nem is valószínű, teljesen kizárni sem szabad, hiszen a betegség az idegrendszert is komolyan károsíthatja.