Napi Cuki: Egyedül villamosozott Brúnó kutya – ugyanakkor ért haza, mint gazdája

A villamoson mindenki megörült a szelíd és vidám ebnek, aki egymaga ugrott fel a járatra a Margit hídnál, majd egy kis utazás után a Parlamenttel szembeni megállóban leszállt. A Batthyány téren turistáknak tűnt fel a póráz nélkül egyedül kóborló kutya. A négylábú szerencséjére a közelben posztoló rendőrautóhoz vitték.

– Bár a tiszteknek nem dolga, hogy az eltűnt állatokat visszajuttassák a tulajdonosokhoz, de karácsony lévén, segítettek Brúnónak mihamarabb visszakerülni a családjához. Ők szállították be hozzánk. Az eb nyakában lévő chipet beolvasva, egy órán belül megtaláltuk a gazdáját – mesélte a Borsnak az újpesti Állat- ès Természetvédelmi Őrszolgálat vezetője, Pataki Gábor.

Brúnó rövid időt töltött az örsön, Fotó: Facebook/Állat- és Természetvédelmi Őrszolgálat Újpest

– A 4 év körüli kutyus szájkosárral közlekedett, de a turistákkal és a rendőrökkel is nagyon barátságos volt, a rendőrautóban való utazást is élvezte, minket állatvédőket is örömmel üdvözölt – folytatta Gábor.

Nem töltött velünk sok időt, így viszonylag kis aggodalom után hazatérhetett Erzsébetre a gazdájához, aki igazi karácsonyi csodának tartotta, hogy az elkóborolt eb szinte vele egy időben otthon is volt.

Az állatvédőknek zserbóval próbálták ezt meghálálni, „de a hivatali vesztegetés büntetendő” – írták viccesen közösségi oldalukon. Pataki Gábor elmondta, hogy valószínűleg ez lehetett az első magányos kirándulása Brúnónak, mert a chip-rendszerben nem volt nyilvántartva korábbi eltűnés. – Bár mivel a család egyik része Szentendrén, a másik pedig Budapesten él, a HÉV-ezésben gyakorlott lehet, ami egy kutyusnak alig különbözik egy villamostól. Az állatvédő szolgálat vezetője kiemelte, hogy – bár Brúnó esete igen szerencsésnek mondható, de a kötelező pórázhasználattal elkerülhető, hogy megszökjön a kutyánk.

Még akkor is, ha jól nevelt, és szár nélkül mellettünk marad, nem szabad elfelejteni, hogy ösztönlényről van szó, bármi elvonhatja hirtelen a figyelmét és egy pillanat alatt el is tűnhet a szenünk elől.

Ahogy Brúnóval is történt, a Margit hídnál a Hév-ről leszállva gazdája csak félrenézett, visszapillantva már sehol sem látta a kutyát – részletezte Gábor.

Brúnó kutya szeret utazni, Fotó: Facebook/Állat- és Természetvédelmi Őrszolgálat Újpest

Bírság járhat a póráz nélküli sétáltatásért

A szilveszteri időszakban különösen fontos a póráz használata, jellemzően már 30-án megkezdődnek a petárdázások, amitől az állatok rettegnek, ijedtükben elszaladhatnak.

Újpesten rendőrökkel és közterületesekkel együtt mi állatvédők is figyelmeztetjük a kutyasétáltatókat, hogy fogják pórázra az ebet.

Ami különben egész évben kötelező lenne, akár több száz ezer forintos bírság is járhat érte, arról nem is beszélve, hogy ha autó elé ugorva balesetet okoz az eb, a gazdit bírságolják meg – figyelmeztetett az állatvédelmi őrszolgálat vezetője.