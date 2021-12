Mit lehet tudni Cseh Katalin többmilliárdos korrupciós botrányáról?

A Pest megyei Vác és a Nógrád megyei Szirák – két olyan település, amelyek nem számítanak a magyar gazdaság központjainak. Akkor miért pont itt létesített telephelyet a fővárosi székhelyű Pannónia Nyomda Kft. az uniós pályázatainak beadása előtt? A Magyar Nemzet utánajárása alapján erre akár az uniós pályázati rendszerben is meg lehet találni a kellő magyarázatot. BIZONYOS PÁLYÁZATOKON UGYANIS EGYETLEN FILLÉRT SEM SZEREZHETNEK AZOK A CÉGEK, AMELYEK A FŐVÁROSBAN MŰKÖDNEK, ELLENBEN NYERHETNEK AZOK, AMELYEK A GAZDASÁGILAG KEVÉSBÉ FEJLETT TERÜLETEKEN TEVÉKENYKEDNEK. Érdekesség, hogy a cég váci költözése éppen arra az időre esett, amikor Cseh Katalin volt az ügyvezető. Az is érdekes, hogy a cégháló több tagja is megfordult a váci és a sziráki fióktelepeken.