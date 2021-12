Így újult meg a Habsburg-kapu és a Halászó gyerekek kútja

Folyamatosan szépül, újul meg a Budavári Palotanegyed. December 14-én, kedden ünnepélyes keretek között adták át a megújult Habsburg-kaput, a hozzá tartozó lépcsőt, valamint a Halászó gyerekek kútját.

A budavári karácsonyok világába csöppennünk a várba érkezve, meghitt hangulatú adventi vásár fogad a megújult teraszon. Forralt bor és kürtös kalács illata lengi be a teret, a lépcső alatt egy bethlehem idézi az ünnep hangulatát.

A vásár mellett egy különleges szabadtéri kiállítás is helyet kapott: a „Karácsony a Várhegyen” című tárlaton a múlt századi Várnegyed karácsonyainak hangulatába és hagyományaiba kalauzolják el a látogatókat a fotók és a hozzájuk kapcsolódó történetek.

Ezek segítségével egy különleges időutazáson vehetünk részt, betekinthetünk a testőrség különleges karácsonyi ünnepségébe, vagy a Mátyás-templom előtt szánkózó gyerekek önfeledt szórakozásába.

„A Hauszmann Program célja a Budavári Palotanegyed világörökségi helyszínhez méltó állapotát helyreállítani. Ennek fontos állomása a Sándor-palota előtti Habsburg-kapu, az onnan a dunai teraszokig vezető lépcső, valamint a Halászó gyerekek teraszának a megújítása is” – mondta el az átadón Sikota Krisztina, a Várkapitányság Nonprofit Zrt. turisztikai és kulturális vezérigazgató-helyettese.

A Budavári Palota századfordulós bővítésekor Hauszmann Alajos tervei alapján Jungfer Gyula műhelyében készült el a gyönyörű, kovácsoltvas kapu, a díszes kerítés és a hozzá tartozó lépcső is.

„Ezek az alkotások, bár több találat is érte őket, átvészelték a világháborús ostromot” – mondta el Kiss Henrietta, a Várkapitányság sétavezetője. A kapun a háborús károk helyreállítását az 1970-es és 1980-as években végezték el, azonban az elmúlt évtizedek nyomot hagytak rajtuk, állapotuk sokat romlott, ezt kellett most helyre hozni.

Megtörtént a Habsburg-kapu, a kerítés és a hozzá tartozó lépcső felújítása is.

A munka során helyreállították a kapu kőfelületét, a szakemberek restaurálták a fém kovácsoltvas betéteket, pótolták a hiányzó díszítéseket és elvégezték a szükséges lakatos munkákat, egy új forgózsámolyos megoldásnak köszönhetően pedig immár ismét teljes keresztmetszetében nyitható a kapu.

A Halászó gyerekek kútja és terasza is megújult a Habsburg-kapu közelében.

A Mátyás kútja tavalyi átadása után idén elkészült a Budavári Palotanegyed másik népszerű díszkútjának teljes körű felújítása. Az eredetileg 1900-ban, Senyei Károly tervei szerint elkészült kutat korábban többször is költöztették. A második világháború során megsérült, majd úgy döntöttek, hogy nem az eredeti helyén, hanem a Rákóczi téren állítják fel újra. Ezért 1957 és 1976 között a pesti lakosság láthatta nap mint nap, majd újra a Budavári Palota északkeleti teraszára szállították vissza.

A kút szigetelési gondok, illetve a korábban eltört vezetékek miatt hosszú évek óta nem működött. A szakemberek most új, vízzáró vasbetonból készítették el a medencéjét, az azt körbeülelő kemény mészkő szegélyt eredeti nagyságúra, a felújítás előtti átmérőjének kétszeresére növelték.

Megtudtuk: a rekonstrukció során könnyebséget jelentett, hogy be lehetett bújni a kút belsejébe, így sok hibát bentről tudtak javítani.

A háború után a szobrok alkotóelemeit összetartó bronzcsavarokat acélra cserélték, amelyek idővel elrozsdásodtak, ezeket most ismét bronzra csavarok váltották fel, pótolták a kislány copfjának masniját és a halászháló hiányzó részeit is, de a szobrokon lévő kisebb lyukakat, repedéseket is kijavították.