Jönnek a durva mínuszok, berobbant a tél

Szombatra virradóra köd képződhet. Napközben előfordulhat szitálás, hószállingózás, de több-kevesebb napsütés is lehet. Pénteken és szombaton is a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és plusz 4, a legmagasabb hőmérséklet 0 és plusz 9 fok között valószínű. Vasárnap is lehetnek ködfoltok. Napközben változóan felhős időre van kilátás, számottevő mennyiségű csapadéknak kicsi az esélye. A hajnali mínusz 8 és plusz 1 fok közötti értékekről délutánra 0 és plusz 6 fok közé emelkedik a hőmérséklet.