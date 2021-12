Karácsonyi szex helyett végezte ki a feleségét

Halálos vitává fajult egy karácsonyi veszekedés, miután egy 61 éves asszony úgy döntött, mégsem kíván karácsony este szexelni a férjével. A nyolcvanéves férfi annyira kiakadt, hogy már bevett egy Viagrát, mégsem lesz lepedőgyűrés, hogy a vita hevében leszúrta a nőt. A brutális eset Olaszországban történt december 25-ről 26-ra virradó éjjel.

Vito Cangini a gyilkosság után, mint aki jól végezte dolgát, lefeküdt aludni, otthagyva nejét, Natalia Kyrychokot gradarai otthonuk padlóján. Másnap a férfi felkelt, elment megsétáltatni a kutyájukat, hazatért, ám még ekkor sem tett semmit. A délutáni kutyasétáltatást követően közölte az egyik szomszéddal, hogy végzett a feleségével, és megkérte, hogy hívja ki a rendőrséget, de az azt mondta: nem akar belekeveredni, így nem tett semmit. Később a nő egyik ismerőse telefonált. A férfi neki is bevallotta tettét, de az ismerős sem értesítette a hatóságokat. Alighanem azt hitte, a férfi csak összevissza beszél.

Cangini végül felhívta az éttermet, ahol neje dolgozott, és meggyanúsította a nő főnökét, hogy van köztük valami. Sejtése szerint ugyanis emiatt maradhatott el az ünnepi szex. A zsarukat végül az étterem tulajdonosa értesítette az aggasztó telefonhívást követően – számolt be az esetről a Daily Star. Vito Canginit őrizetbe vették, a gyilkos fegyver is előkerült. A nyomozás jelenleg is tart.